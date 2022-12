Degustace v oblacích. V lednu vzletí letadlo první vinařské aerolinky

Milovníci vína a letadel budou moci spojit své vášně do jedné. Na konci ledna se totiž uskuteční první let novozélandské vinařské aerolinie, za níž stojí společnost Invivo. Během dvouhodinové cesty z Aucklandu do Queenstownu bude pro cestující přichystána řízená degustace se zakladateli firmy.

Foto: Profimedia.cz Cestující si užijí řízenou degustaci v oblacích (ilustrační foto).

Letadlo společnosti Invivo Air bude prvním svého druhu, které degustaci v oblacích přinese. Na palubě Saabu 340 budou pro pasažéry kromě vín připraveny i drobné pokrmy k párování, uvádí server Independent. Nepůjde však jen o samotný přesun z Aucklandu do Queenstownu. Jakmile totiž pasažéři dorazí do novozélandského kraje Central Otago, navštíví také jednu z nejstarších vinic, kde si budou moct užít další řízenou degustaci. A kdyby jim víno stále nestačilo, mohou se těšit také na večeři o čtyřech chodech s párováním. Winery launches airline with mid-flight tastings at 18,000ft https://t.co/v1CfylwrZN #travel — travelmoneyfinder (@travelmoneyfind) December 13, 2022 Letenky na celý zážitek jdou do prodeje ve čtvrtek 15. prosince. Ceny začínají na 1149 novozélandských dolarech, což je necelých 17 tisíc korun. V částce jsou započteny zpáteční letenky, stravování, ale také ubytování v Queenstownu. „Invivo Air je první vinařská aerolinka na světě a těšíme se, až naše hosty provedeme tímto úžasným vinařským zážitkem," okomentoval to spoluzakladatel společnosti Rob Cameron, který se společně se svým kolegou Timem Lightbournem výletu zúčastní.