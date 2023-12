Do Karlových Varů míří na svátky spíše Němci, do ostatních lázní tuzemci

„Musím zaklepat, zatím to vypadá na svátky dobře,“ uvedl předseda sekce Asociace hotelů a restaurací v Karlovarském kraji Jan Kronika. „Teď jsme měli totiž takřka prázdno a lidé se nyní hlásí až na poslední chvíli, takže silvestr se dá říct, že je již dobře obsazený,“ pokračoval. „Teď se nám ale teprve začínají zaplňovat Vánoce,“ dodal s tím, že největší nápor pobytů lze očekávat od 25. prosince do třetího až pátého ledna.

Do Karlových Varů podle Kroniky jezdí převážně německá klientela. „Půlka je rusky hovořící německá klientela a druhá normálně německy. A pak teprve co do objemu přijíždějí tuzemci, ti tvoří u nás zhruba třetinu klientely,“ konstatoval Kronika, podle kterého by letošní obsazenost o svátcích mohla být lepší než vloni.