Bydlení u letiště může nepatrně zvýšit riziko infarktu, tvrdí studie

Lidé, kteří žijí v blízkosti letišť, mohou být nepatrně náchylnější k infarktu. Vyplývá to ze studie Královské univerzity v Londýně, během níž experti analyzovali příjem do nemocnic kvůli kardiovaskulárním onemocněním, a to u obyvatel, kteří žijí na trase letů britského letiště Heathrow. Nejpostiženější kategorií byli muži nad 65 let.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto