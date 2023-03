Připravte půdu, trávník i sudy

Zahradní techniku jsme už probrali , ale máte vyčištěny a vydezinfikovány i ostatní nástroje, které k jarní práci použijete? Zbytky nečistot či rostlin totiž mohou obsahovat bakterie nebo spory plísní. Sahat přitom nemusíte po žádném nákladném prostředku, vystačíte si s octem, který přidáte do teplé vody, a v lavoru či kyblíku necháte nářadí 10 až 15 minut odmočit. Po dezinfekci nezapomeňte nástroje opláchnout, osušit, případně použít olej, aby nekorodovaly.

Některé nářadí bude dobré i nabrousit. Kromě zahradních nůžek věnujte pozornost i nožům u sekačky. Také rýče a lopaty je nutné mírně naostřit, zvláště když mají špičatý hrot určený k zaříznutí do půdy.

Pár týdnů před výsadbou je nutné připravit půdu. Jakmile sleze sníh a půda dobře proschne, začneme s úpravou záhonů. Půdu je nutné prokypřit, rozrušit hroudy a vpravit do záhonů i hnojivo, odstranit veškerý plevel. Na malém záhonu stačí motyčka a rýč. Vpraví do půdy rovnoměrně hnojivo, substrát, rašelinu, písek či cokoliv, co potřebujete půdě dodat.