Z pěstování slepic se díky novodobým kurníkům může stát moderní koníček

Ti, kteří chtějí, aby slepice měly různé typy výběhů, anebo prostě netouží po nevábné hlinitobahnité ploše místo trávníku, mohou zvolit mobilní kurníky na kolečkách. Díky nim je převoz kurníku z místa na místo snadný. Stejně tak můžete kurníky snadno schovat pod přístřešky a do teplejších lokalit. Při pravidelném přemisťování tak slepice trávník nezničí, ale naopak jej pohnojí.

Ty ve tvaru miniaturních moderních domků se hodí i na venkov, na kterém vznikají satelitní soudobé budovy, u kterých by klasické dřevěné kurníky nevypadaly tak esteticky.

Mějte na paměti, že kurníky by měly mít dostatečně velké okno, kterým proniká do vnitřního prostoru světlo, a nemělo by chybět ani větrací okénko. Zároveň musí obsahovat tzv. hřady neboli bidýlka, snášková hnízda, krmítka, napáječky a trusníky.