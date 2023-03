Tento prostor lze také zařídit k bydlení? Jde to. A jak zajímavě

Když si architekti prostudovali půdorys bytu, bylo jim poměrně rychle zřejmé, že bude nutné změnit rozvržení základních funkčních zón. Původně byla totiž kuchyň umístěna až do nejvzdálenějšího koutu bytu od vstupu. Prostor pro spaní by tak nenabízel žádné soukromí, protože by se přes něj neustále chodilo. Navíc umístění dvoulůžka uprostřed bytu by prakticky zablokovalo jakoukoli možnost rozumně využít jeho zbývající části.