Návrhy francouzského designéra Jeana Prouvého po letech ožívají v původních barvách

Nábytkové kousky od Prouvého jsou zajímavé i co do své barevnosti. Barvy, které designér vytvořil pro ocelové části nábytku, a architektonické návrhy měly zajímavé tóny. Například barva Blé Vert je barvou mladého zeleného obilí, Gris Vermeer pak poukazuje na šedé tóny v obrazech malíře Johannese Vermeera.

Prostřednictvím barevnosti designér vždy docílil zamýšleného estetického působení nábytku. Prouvé měl nicméně za to, že nalakovány by měly být pouze ty části, u nichž hrozí koroze, a proto kdykoli to bylo možné, nechával dřevěné a hliníkové prvky v neupraveném stavu.