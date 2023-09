Na nejnovější designové kousky z oblasti skla, porcelánu a keramiky vyrazte na festival Czech Design Week

„Festival Czech Design Week se během let vyprofiloval v designovou přehlídku, která klade důraz na objevování a podporování nových objevů na poli českého designu. Výstava New Generation je tak přirozeným vyústěním těchto snah, kdy veřejnosti k příležitosti našeho desátého ročníku chceme ukázat, že se do budoucna vyplatí sledovat, co naše nejmladší generace designérů vytváří,“ sdělil ředitel festivalu Lukáš Pipek.

Festival můžete navštívit v Galerii Mánes na adrese Masarykovo nábřeží 250/1 v Praze 1. V rámci akce probíhá i doprovodný program. Od čtvrtka do soboty je otevřeno od 10 do 21 hodin, v neděli pak od 10 do 19 hodin. Základní vstupné vyjde na 300 Kč, studenti, důchodci a hendikepovaní zaplatí 100 Kč. Děti do 12 let mají vstup zdarma.