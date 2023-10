Na česko-polském pomezí roste středověký hrad

Na rozdíl od novodobých pseudobarokních domů Zemanova tvrz, spíše hrad, na osamocený pahorek při česko-polské hranici v Černé Vodě u Žacléře na Trutnovsku patří, jako by tam stála od nepaměti. Do pohraničního hvozdu zapadá dokonale.

Rodinné hradní sídlo roste v opuštěné osadě, odkud v roce 1628 odcházel Jan Ámos Komenský do exilu. Místo v někdejším Schwarzwaseru, zvané Burg, kde Zeman v roce 2005 začal stavět hrad, se koncem 18. století zalíbilo těžaři Rudolfu Mangerovi. Uhlobaron zde vystavěl dávno strženou usedlost, z níž se zachovala pec na pálení vápna. „Hradu proto v duchu historické posloupnosti říkáme Manger,“ přiblížil Zeman.

Obytné mají Zemanovi zatím pouze přízemí. Patro, nad nímž se tyčí dvě hlavní obranné věže doplněné podpůrnými věžičkami se střílnami, čeká ještě kompletní dostavba, stejně jako padací most a vodní příkop. „Řekl bych, že je hotovo tak ze sedmdesáti procent. Pracně sháním i dobový nábytek. Dělám to po práci a všechny peníze jdou do hradu,“ říká Zeman.