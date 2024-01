Keňan vyrábí nábytek z toho, co vyvrhne moře

„Cokoliv přinese příliv z oceánu, chci využít. Neházím to volně někde na souš. Ujišťuji se, že vše, co z oceánu nasbírám, použiji k výrobě něčeho nového,“ říká Keňan. Nasbíraný materiál odváží pravidelně do své dílny a tam vytváří nejrůznější kusy nábytku. Z nalezených provazů tak vznikají například židle.

„Začalo by to generovat peníze, které by se pak vracely oceánu. Mohl bych zaměstnávat lidi, aby ho uklízeli, a mohl bych se tak postarat o to, aby pláž Tiwi byla zase čistá,“ sní Oenga s tím, že za vydělané peníze by rovněž mohl nakoupit nástroje, které by mu výrobu nábytku usnadnily, a také prostory, kde by nábytek mohl prodávat.