Když jde design na hranu

Jedním z míst, kde člověk hranatý tvar opravdu nečeká, je okapový systém. Snad každý má zafixovanou představu podokapního žlabu, jenž má průřez ve tvaru oblouku. Ve skutečnosti lze mít ale žlaby i hranaté, což působí obzvláště stylově na stavbách s výraznými rovnými liniemi a pravými úhly na fasádách.

„Podokapní žlaby s výraznou hranou a pravoúhlým profilem korespondují s trendem minimalistické architektury, které může podtrhnout i barevné provedení v antracitovém odstínu. Zároveň hranaté žlaby zajišťují optimální odvod vody ze střechy,“ ujišťuje Petr Tureček ze společnosti Satjam.

Aby si žlaby udržely svůj elegantní hranatý tvar, je ovšem nutné, aby byly vyrobeny z kvalitního a dostatečně silného materiálu. Ideální je, pokud má tloušťku 0,6 mm a je-li navíc opatřen oboustrannou polyuretanovou povrchovou úpravou, která zabraňuje eventuální korozi.

Nerez je elegantní a odolná stálice nejen v kuchyni

Při výběru hranatých žlabů je pak možné i dále pokračovat volbou dalších prvků z ucelených řad komponentů okapových systémů, které vzhledově odpovídají požadovanému minimalistickému stylu, tj. mají rovněž hranaté profily. Zároveň je ale dobré si při výběru ověřit, že i takto tvarově atypické prvky lze snadno instalovat a pohodlně udržovat.

Vyhraněný zdroj tepla

Také v interiéru lze mít hranaté tvary tam, kde to nebývá běžně zvykem. Tušili jste například, že můžete mít s hranatými profily radiátory, a dokonce i trubky k nim? Na rozdíl od klasických modelů s kulatými trubkami však vyžaduje výroba radiátorů s hranatými trubkami více času i práce.

Ona už výroba samotné hranaté trubky do přesného rozměru je náročnější než výroba kulaté. Složitější je potom i připojení jednotlivých trubek k rámu radiátoru. A to vše se pak logicky promítá i do ceny konečného produktu. „Při cenovém srovnání radiátorů, z nichž první má hranatý rám a kulaté trubky, zatímco druhý má čistě hranaté provedení, vychází celohranatý model dráž. Příčinou je, že u něj musí být použita technologie tzv. koutového svařování,“ vysvětluje Miroslav Váša ze společnosti Zehnder.

„U kulatých trubek dochází k napojení na rám za pomoci procesu podobného pájení, kdy se do místa spoje nanese kapka směsi mědi, která v peci obteče kulatou trubku a vytvoří hladký předěl. To v případě hranaté trubky není možné. U koutového spoje se proto musí předěl ze všech stran přivařit, což je technologicky i časově náročnější,“ upřesňuje Váša.

Z hlediska materiálů se však výrobě hranatých radiátorů meze nekladou. Lze je mít jak v lakované variantě, tedy v provedení ocelového radiátoru s dvěma vrstvami laku, tak v chromovaném provedení, anebo vyrobené přímo z kartáčované nerezové oceli.

Novinky v koupelnách: od baterií po nábytek

Hranatá hygiena

Dalším prvkem, pro nějž pravé úhly rozhodně nejsou typické, ale přesto jej lze mít pěkně hranatý, je umyvadlo. Na trhu jsou modely i s elegantním velmi tenkým střepem, které působí velmi příjemným, subtilním dojmem.

Hranatá umyvadla dokážou prostředí koupelny hezky ozvláštnit. Jejich praktickou vlastností pak je, že je lze velmi dobře kombinovat s koupelnovými skříňkami. Nic ovšem nebrání tomu usazovat taková umyvadla i na podumyvadlové desky, které díky svému minimalistickému provedení opět dají vyniknout jeho elegantním konturám a designu. A koneckonců i pod desku lze pak pořídit koupelnové skříňky (opět hranaté) a celek může vypadat velmi efektně.

A je samozřejmé, že takto hranaté umyvadlo pak doplníme baterií v hranatém tvaru stejně jako například hranatý dřez v kuchyni.

A když jsme u těch hran… Pokud se zaměřujeme na hranaté tvary a potažmo tedy i na hrany, nelze nezmínit fakt, že u koupelnového nábytku jsou právě hrany jedním z prvních ukazatelů jeho kvality. „Dnes už by mělo být standardem lepení hran za použití PUR lepidel, které si zachovávají své vlastnosti i při vyšších teplotách a zajistí nábytkovým hranám dlouhou výdrž i v náročných podmínkách koupelny. A stejné pravidlo pak platí samozřejmě i pro nábytek do kuchyně,“ uvádí Martin Dusík ze společnosti Trachea. Spolehlivým ukazatelem kvalitního ohranění je síla spáry mezi hranou a plochou nábytku. „Pokud výrobce použije hodně lepidla nebo nedodrží správný výrobní postup, pak jsou spáry značně viditelné. Jednou z výhod PUR lepidla je, že ho stačí použít jenom malé množství, takže hrana těšně přiléhá ke dvířkům, čímž vzniká minimalistická tenká spára, která efektivně brání vniknutí vlhkosti do dvířek,“ dodává odborník.

Hranaté kování

Na první pohled by se mohlo zdát, že na předměty, které bereme do ruky několikrát za den, by se pravidlo hranatých tvarů asi vztahovat nemělo. Neboť by mohly být při uchopení nepohodlné. To ale nemusí být pravda.

„Zářným příkladem je třeba dobře provedené kování, které je i přes ostré rysy na dotek jemné a hladké. Nemusíte se pak obávat je uchopit, klika vám pohodlně padne do ruky,“ říká Roman Ulich ze společnosti M&T. A pokračuje: „Hranatou kliku lze doplnit i o hranatou rozetu a zachovat tak jednotný styl dveřního kování.“

Hranaté kování lze mít přitom z různých materiálů, včetně mosazi, ve spoustě povrchových úprav a dokonce třeba i s vkládaným dřevem či jiným materiálem, tak aby klika přesně ladila s křídlem dveří a doslova s ním vizuálně splynula.

Síla celku je ukryta v kvalitě detailu

Bolestí některých interiérů je vytyčení jasného stylu, v němž jsou zařízené, ovšem při pohledu z blízka divák objeví tu a tam některé drobnosti, které se zamýšleným stylem jaksi neladí. A ty pak působí rušivě až nepříjemně. Pokud se rozhodnete pro styl v jasných rovných a pravoúhlých liniích, máte možnost jej dodržet i na úrovni naprostých detailů.

Například i v případě rámečků domovní elektroinstalace. Ty mohou být nejenom elegantně hranaté, ale také vyrobené z rozličných materiálů, eventuálně v jejich imitacích.

Nadčasově působí například plexisklo. „Kromě věrného skleněného vzhledu mají rámečky vyrobené z plexiskla i další přednosti. Díky výborným mechanickým vlastnostem materiálu se nemusíte obávat jakékoli manipulace s nimi, oproti běžnému sklu jsou také výrazně lehčí,“ uvádí Martina Obadalová ze společnosti Obzor Zlín.

Velkou výhodou hranatých rámečků je možnost mít jich několik spojených do jedné řady či sloupce v podobě vícenásobného provedení. „Jednopáčkové a dvoupáčkové vypínače, ale i elektrické zásuvky, lze spojit do jedné úhledné vodorovné nebo svislé řady, a to v libovolné kombinaci až do maximálního počtu čtyři přístroje,“ upřesňuje Martina Obadalová.

