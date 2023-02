Karviná zachraňuje zámecké konírny. Chce u nich i inhalatorium

Kdysi chtělo město kulturní památku prodat, to se ale nepodařilo. Budovám bývalé mléčnice a konírně s kočárovnou se snad blýská na lepší časy nyní. Město už má hotovou studii na jejich záchranu, nyní se snaží domluvit s památkáři. „Připravujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Doufám, že se to podaří letos, nebo příští rok,“ uvedl náměstek s tím, že do konce volebního období by chtělo mít vedení města hotovo.