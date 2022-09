I v malé kuchyni připravíte velké dobroty

Nejen v panelácích musí lidé řešit, jak na malý prostor dostat vše, co si žádá moderní kuchyně.

„Stavební pouzdro je stavební prvek, plechová kapsa, do které dveře zajíždějí. Dveřní křídlo tak v prostoru nezabírá místo, protože se schová do stěny. Oproti tomu klasická otočná dveřní křídla zabírají v otevřeném stavu podlahovou plochu přibližně 0,6 m2,“ vysvětluje Pavel Hajný, manažer interiérových dveří značky Vekra. Tento nově získaný prostor následně můžete efektivně využít.

Při změně původních otočných dveří na posuvné se ale připravte na větší stavební zásahy. Pouzdro se zabudovává přímo do stěny a potřebuje dvojnásobně široký otvor než pro klasické otočné dveře. Je totiž nutné počítat jak se šířkou dveří, tak i pouzdra.

Potřebovala by vaše malá kuchyně ještě trochu více lehkosti? Pomozte jí optickými triky – pohrajte si s barevnými odstíny!

Tak třeba kompaktní turbo trouba. „Kombinuje výhody tradiční trouby s horním, spodním a horkovzdušným pečením a mikrovln. Představuje vlastně dva samostatné spotřebiče v jednom. S její pomocí připravíte spoustu dobrot v polovičním čase, a vejde se i do nejmenšího 1+kk,“ popisuje Darina Papáčová, produktová školitelka značky Whirlpool.

Varnou desku můžete zvolit s ohledem na prostorové možnosti. Klasickou variantu se čtyřmi plotýnkami můžete nahradit dvouplotýnkovou. Na výběr je úsporná indukce nebo sklokeramická varná deska. A nemusí to být žádná popelka.

Pokud to jen trochu jde, neměla by vám chybět ani myčka. Ideálně by měla mít i při svých 45 cm šířky tolik vymožeností jako klasická „šedesátka“. Tedy horní příborovou zásuvku a vynikající výsledky mytí a sušení.