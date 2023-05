Fototerapeutické svítidlo je designérským objevem roku

Téma světelné hygieny je v posledních letech dost aktuální. Pro zdravý spánek se doporučuje ve večerních hodinách užívat červené světlo. Reflektuje to nějak stolek?

Doporučení svítit večer červeným světlem je stále větší trend. Můj produkt reflektuje tuto skutečnost možností nastavení teploty chromatičnosti pomocí mobilní aplikace. Důležitější je však možnost otočení celého světla dnem vzhůru, díky čemuž může uživatel svítit večer směrem do podlahy, a ne do stropu. To je z mého hlediska podstatnější než samotná barva.