Díky rekonstrukci se podařilo zvětšit a zároveň propojit obě podlaží mezonetového bytu

Pro malý prostor bytu byla zásadní práce se světlem a dlouhými průhledy skrz celou dispozici. Téměř všechny stávající příčky, které jej dělily na malé místnosti, nechali proto architekti z ateliéru loca architekti vybourat. Nové příčky umístili jen tam, kde to bylo nezbytně nutné (koupelna, WC nebo dětský pokoj).

Úzký vstupní prostor haly rozšířili a vytvořili tak místo pro lavici a botník. Po pravé straně od vstupu se nacházejí vstupy do hygienického zázemí. Stěna vedoucí do koupelny je navržena z mléčného skla, jež zajišťuje soukromí, ale zároveň do vstupní haly může proudit i rozptýlené denní světlo.