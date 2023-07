Ještěd slaví 50 let. Původně se nelíbil

„Ta prvotní představa ze mě vytryskla. Věděl jsem, že musím prodloužit horu. A dát vysílači tvar kuželu, aby se po něm smýkaly větry. Ještěd je nesmírně větrná hora a klasická stěna by sloužila mnohem hůř,“ vzpomínal Karel Hubáček, jak vznikl nápad na stavbu, která předběhla dobu.

Než k tomu došlo, vymyslel Hubáček originální podobu také pro kino Máj v Doksech u Máchova jezera. Zpodobnil ho jako příď korábu. Josef Leurich, někdejší promítač z dokského kina, kdysi vyprávěl, že Hubáček přijel jednou do Doks zkontrolovat stavbu kina a hrozně se rozčilil kvůli tomu, jak dělníci pokládali podlahy.

„Asi po dvou týdnech se do Doks vrátil a byl šťastný, že se projekt vysílače neztratil. Řekl mi, že mu spadl kámen ze srdce, že se to našlo a že to nikdo nezcizil,“ dodal.