Nízkoenergetická vila se vztahem k přírodě. V Praze 12 vyrostla nová mateřská škola

„My jsme chtěli udělat školku takovou, aby tady příliš netrčela a aby využila přirozené svažitosti terénu. Dbali jsme také na to, aby školka byla energeticky nenáročná. Je to pasivní budova,“ doplnila informace Mastíková.

Velkým cílem bylo pro architekty udělat přírodní školku. „Chtěli jsme, aby se z každé třídy dalo vyběhnout ven do zahrady,“ dodala hlavní architektka.

Za školkou by navíc během září a října měla být dokončena stavba eko klubovny, domečku pro drobná zvířata i další hřiště.

„Já si myslím, že je důležité vést děti k tomu, že v přírodě jsou jevy, které se dějí a nedají se vrátit zpátky. To znamená, že když dítě utrhne list, zlomí větvičku, nebo ublíží zvířátku, tak to není počítačová hra, ani program, kde můžou dát tlačítko zpět. A tuto filosofii jsme se snažili do té školky vnést,“ dodala Mastíková.