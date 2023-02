7 tipů, jak nakupovat hutní materiál

Výrobky s jakostí S355 jsou dražší a pro některé způsoby použití i vhodnější. Pro účely ohybů už ale tak vhodné nejsou, a tedy v tomto případě neplatí pravidlo „dražší je lepší“. Pokud prodejce jakost oceli neuvádí, je dobré se ujistit, ale v praxi to bude s nejvyšší pravděpodobností znamenat, že jde o nejrozšířenější, a tedy základní S235.

Někdy se kutilové snaží ušetřit při pořizování hutního materiálu tím, že volí menší tloušťku, než by bylo pro plánovaný účel vhodné. To se ale v některých případech nemusí vůbec vyplatit. Například jekl s tloušťkou stěny 1 či 2 mm se při svařování může snadno propálit, a svár tak nebude držet. „V tomto případě doporučujeme vzít buď tlustší materiál, nebo se obrátit na profesionální zámečnickou výrobu,“ radí Patrik Duda ze společnosti Atreon.

Stejně tak se nemusí vyplatit snaha ušetřit při výběru materiálu určeného k armování betonu. „K tomu je určena ocel, která je vyráběná specificky pro použití do betonu a má přesně ty vlastnosti, které má mít, třeba pohybovou pevnost a další. Kutilové by rozhodně neměli využívat jiné kovy. Z ekonomického pohledu jde navíc u této oceli o nejlepší volbu z hlediska poměru cena/kvalita. Používat například zbytky hliníku nebo čehokoliv jiného není dobrý nápad,“ doporučuje Pavel Louda ze společnosti Prefa Brno.

Většina kutilů má doma k dispozici pouze ruční nůžky na plech nebo flexu. S nimi ale větší plochy zejména silnějšího materiálu zvládnou rozdělit mnohdy jen se zbytečnými obtížemi a výsledek pak ani nemusí stát za to. Proto se obvykle vyplatí využít služby prodejce a nechat si rozdělit hutní materiál na finální velikost už v obchodě. Je to rychlejší a v neposlední řadě se takto zakoupený materiál i snadněji vejde do auta.