Moderátor Míra Hejda ukázal svůj vysněný horský apartmán

Miroslav Hejda je veřejnosti známý především díky svému působení ve Snídani televize Nova. Moderátor je ale také zapálený do bytového designu, ve kterém mimo jiné podniká. V posledních letech se pustil do velké výzvy. Rozhodl se splnit svůj dlouholetý sen a pořídil si mezonetový apartmán v srdci Krkonoš. Jak prostor, kterému dominují dřevěné prvky, vypadá? Na to jsme se vydali podívat i s kamerou.

Článek „Celé je to můj příběh o vysněném apartmánu v Krkonoších," uvedl povídání známý moderátor a podnikatel Míra Hejda. Když místo před lety objevil, nestál tam dnešní bytový dům, ale hotel, který již léta chátral. Hejda se do projektu pustil s firmou s tím, že si splní svůj dlouholetý sen a vybuduje si svůj horský apartmán v srdci Krkonoš. Foto: Novinky V budově, kde se nachází apartmán, dříve sídlil hotel. Poslední roky ale dům zel prázdnotou. Podobně již pracoval v minulosti na Šumavě, na přestavbě hotelu Javor. I ten byl několik let zavřený. „Já jsem si řekl, že tohle místo má krásnou duši, jsou tu krásné výhledy na Benecko. Jsou to ty poctivé Krkonoše, ne žádná masovka," sdělil Novinkám Hejda. Samotná přestavba budovy trvala dva roky. Hejdovi mají v čele domu třípokojový mezonetový apartmán se dvěma balkony, které směřují do přilehlého údolí. Trvale udržitelný dům zaujal odborníky. Je postavený ze dřeva a sádrokartonu a nabízí pohodlné bydlení Tipy a trendy „Dole máme obývací pokoj, menší kuchyňský kout a koupelnu. Nahoře je velký prostor, který může využít rodina. Jsou tam dvě ložnice, které měly v projektu být původně stísněnější. Když jsem to viděl, rozhodl jsem se, že to musí dýchat a bude to mít okna až ke stropu," vzpomněl moderátor. Dřevo ze starých stromů Celému apartmánu dominují prvky ze starých stromů. „Nedají se nikde koupit, jsou to věci, které vznikají ze stromů, které buď padnou, nebo se musí z nějakých důvodů pokácet," vysvětlil Miroslav Hejda. Prvky se zpracovávají tak, aby byl zachován jejich původní vzhled. „Neořezává se to jako klasický nábytek, ale je to vždy pomyslně jako umělecké dílo," dodal. Foto: Novinky Jídelní stůl je z jednoho kmene stromu. Do této podoby se upravoval měsíce. Doladit interiéry trvalo dva roky. „Je to tím, že věci, které tady jsou, nevznikají za týden ani za 14 dnů. Nedělají to stroje, ale lidské ruce," vysvětlil podnikatel. Dominantním prvkem dolní části bytu je stůl. Ten je celý z jedné části stromu, nikoli ze slepovaných dílů. Výroba a úprava tohoto kusu nábytku trvala dva tři měsíce. Ojedinělé schodiště „Takové schodiště pravděpodobně v Čechách nikdy nevzniklo. Kombinace čiré pryskyřice, která je vidět, a můžete koukat skrz, a zároveň běleného dubu, je vyloučená. Je to klasický dub, který se poté bělí další úpravou, a vy když to potom nastříkáte, tak zjistíte, že vám bělení dubu zakrývá tu pryskyřici, která je průsvitná. Neboli začne být mléčná a už to nefunguje dohromady," vysvětlil Hejda. Na schodech zůstala pryskyřice čirá, navíc dotváří hrany schodů. „Většinou se mě lidi ptají, zda se potom dá chodit… tak dá, pokud nemáte přezkáče, tak v pohodě," dodal s úsměvem. Celý byt si můžete prohlédnout ve videu, ale také ve fotogalerii. Foto: Novinky +3 „Já jsem záměrně chtěl byt v Krkonoších. Ty pro mě byly vždy sice vzdálené, ale vytoužené. Vždy ten příběh, který tvoříme v těch apartmánech, s sebou nese i zviditelnění toho okolí. Nemám to tedy v duchu, že si tam udělám jen byt, ale snažím se vnímat i místní kulturu a místní možnosti," uzavřel rozhovor podnikatel, který provozuje i svou televizi o bydlení.