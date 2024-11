Přes ještě nedávné prognózy, podle kterých karavanový boom probuzený pandemií covidu zase brzy opadne, se zájem Čechů o život nomádů na kolech nezmenšil. Naopak, stále roste. A to i přes to, že za posledních pět let stouply ceny nových i ojetých „bydlíků“ o čtyřicet procent. Dokazuje to i rekordní zájem o víkendový veletrh karavanů v Brně.

Parkoviště narvaná k prasknutí, v pavilonech hlava na hlavě. Tak vypadal víkend na brněnském výstavišti, který patřil karavanům a všemu, co k nim patří. A jak nasvědčovala řada cedulek za předními skly s nápisem „prodáno", lidé se nepřijeli na výstaviště jen dívat. Ceny většiny nových, či mírně ojetých vystavených obytných aut začínaly na hranici dvou milionů a výš. To však neplatilo v pavilonu F, který patřil prémiovým značkám, a tedy byl pro náročné klienty se speciálními požadavky. Byly zde například obytné vozy do terénu s pohonem všech čtyř kol, automatickou převodovkou nebo s luxusními interiéry. „Hned první den veletrhu jsme prodali několik vozů. Z Čechů se stává národ karavanistů," řekl Novinkám Patrick Gehlfuss, který zastupuje jednoho z velkých německých prodejců. Zároveň ale přiznal, že se najdou i vozy, které své majitele hledají dost těžko. Foto: Miroslav Homola, Novinky Pro ty, kteří nechtějí zůstat bez svého sporťáku ani na dovolené, byl k mání karavan s garáží. Zájem o bydlení na čtyřech kolech vyhnal ceny obytňáků raketově nahoru AutoMoto „Tohle auto se opravdu poněkud obtížněji prodává. Má dvojitou vyhřívanou podlahu, v ní vedené vodní topení, velké úložné prostory a mnoho dalšího, co si může náročný cestovatel představit. Zájemce ale odrazují jeho tři nápravy. Ty způsobují nižší prodejnost," poznamenal obchodník při posezení v sedačkách v kůži barvy bílé kávy v luxusním salonu auta. Foto: Miroslav Homola, Novinky Letos se poprvé v ČR prodalo více obytných aut než přívěsů v historii. Větší zájem je o ta menší. Poplatek za nápravy jako za autobus Jak vysvětlil, za každou osu se totiž musí platit. Kupříkladu v sousedním Rakousku vůz se třemi osami, byť jde o obytňák, spadá už do kategorie autobusu. Stačí přejet mikulovskou hranici a vydat se k Itálii směrem na Villach, což je asi 350 kilometrů. Za tuto jednu cestu zaplatíte přibližně sedmdesát eur. Při délce takového auta je také třeba dobře plánovat cestu, protože s téměř devíti metry mohou například v Itálii, Španělsku či jinde, kde se dají očekávat úzké a hlavně klikatící se uličky, nastat pro řidiče horké chvilky. „To stejné platí i o místech v kempu, která je lepší zarezervovat předem," popsal možné problémy Gehlfuss. Vzápětí se už však věnoval zájemci, kterému by tři nápravy nevadily. Foto: Miroslav Homola, Novinky Řada karavanů našla v Brně své nové majitele. „Mám autodopravu, řídil jsem kamion," vysvětlil muž, který se před podrobnou prohlídkou vozu ani příliš nepozastavil nad cenou přes šest milionů korun. Úspěšný veletrh Kromě klasických karavanů jsou podle pořadatelů stále více v kurzu i speciální nástavby či vestavby, kterým je v Brně věnován rovněž jeden z pavilonů. Na letošní veletrh Caravaning Brno přišlo 30 000 lidí. Je to o něco méně než loni, ale letos poprvé se veletrh konal samostatně (loni byly součástí ještě veletrhy Go a Regiontour). Proto ho pořadatelé označují za rekordní. Foto: Miroslav Homola, Novinky Karavany se třemi nápravami nejsou příliš často k vidění. Jejich provoz je dost náročný. „Největší zájem byl o nové technologie a aplikace pro cestování, ale také udržitelné a ekologické cestování. Doprovodný program byl složený ze zajímavých přednášek, představili se cestovatelé a odborníci z praxe," uvedla mluvčí Veletrhů Brno Dita Brančíková. Herci Jan Révai a Pavel Liška zde představili svoje zážitky z cest na motorkách po Papui-Nové Guinei. „Veletrh byl opět o něco větší než loni. Každá hala měla svůj náboj a každý našel, co ho zajímá. Těší nás, že přijelo více než 200 vystavovatelů a podařilo se propojit Caravaning s Travel Zone," řekl generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata. Travel Zone nabídla prezentaci některých českých i středoevropských regionů. Foto: Miroslav Homola, Novinky Mini auto, které se rovněž může naložit do karavanu. Zájem o veletrh odrážel současný zájem o cestování v obytných vozech. Jejich počet v Česku v minulých letech pozvolna rostl a aktuálně jich je v tuzemsku registrovaných 70 000. Odhadem jezdí zhruba 50 000 domácích přestaveb.