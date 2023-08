Vzácný daimler prošel detailním čištěním po desítkách let v garáži

Pečlivé čištění více než 70 let starého Daimleru DB18 mu vrátilo jeho krásu. Majitel ho daroval muzeu poté, co vůz mnoho let čekal v garáži.

Článek Mnoho let zavřený v garáži čekal Daimler DB18 z roku 1951 na návrat své krásy, až ho jeho majitel daroval muzeu Crawford Auto-Aviation v ohijském Clevelandu. Než však vůz mohl zamířit na výstavu, musel projít detailním čištěním. Toho se zhostila firma, která se pečlivému mytí aut, tzv. detailingu, profesionálně věnuje. Daimler potřeboval opravdu hodně péče, ovšem právě proto je radost proces sledovat. Autoři videa původně měli za to, že vůz je meziválečný a že je jeden z pouhých 25 vyrobených. Později zjistili, že tomu tak není, že je mladší - ovšem rok výroby 1951 pořád znamená úctyhodný věk. Tím spíš je působivé, že letité pneumatiky dokázaly udržet vzduch a vůz na nich mohl z garáže najet na podvalník. Při čištění nebyl vynechán jediný detail, autoři dokonce rozebrali sedačky a namazali jejich pojezdy, stejně jako pojezd vzpěry kapoty. Nakonec vůz dovezli do muzea, kde se jim dostalo prohlídky výstavy i depozitáře. Škoda zrenovovala téměř stoletou hispano-suizu. Patřila prezidentovi cukrovarského spolku