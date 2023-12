Vozy Hyundai budoucnosti mají být schopné zavolat policii, uslyší-li křik

Funkce spočívá v tom, že by vozy externími mikrofony neustále naslouchaly okolí. Ve chvíli, kdyby slyšely nesnáze jako výbuch či křik, začaly by troubit, blikat a kamerami natáčet své okolí. Zároveň by zavolaly policii, které by poskytly kompletní záznam včetně videa. A v případě extrémních situací by také mohly vyslat zprávu okolním autům, aby se dané oblasti vyhnuly.