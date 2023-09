Volvo hodlá zdvojnásobit kapacitu chystané továrny na Slovensku

Švédská automobilka Volvo Cars plánuje zdvojnásobit původně ohlášenou výrobní kapacitu své připravované továrny na východě Slovenska, kde bude vyrábět elektromobily. To by znamenalo, že kapacita závodu dosáhne půl milionu vozidel ročně. Vyplývá to z investičního záměru, který skupina Volvo předložila slovenským úřadům. Automobilový průmysl je už teď hlavním motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě.

Foto: Profimedia.cz Závod Volva v belgickém Genku (ilustrační foto).

Výrobní kapacita závodu švédské automobilky podle dokumentu v první fázi dosáhne 250 000 vozidel ročně. Druhá etapa projektu bude znamenat možnou výrobu dalších 250 000 aut za rok. V každé z fází by podnik měl vytvořit 4000 až 5000 pracovních míst. Loni v červenci firma Volvo Cars při ohlášení investice za 1,2 miliardy eur (29,5 miliardy Kč) na Slovensku informovala, že výrobní kapacita budoucí továrny v průmyslovém parku Valaliky u Košic bude čtvrt milionu aut ročně. Se zahájením provozu tam počítá v posledním čtvrtletí roku 2026. V případě plného využití kapacity by se Volvo stalo největší automobilkou na Slovensku. Auta v zemi v současnosti montují firmy Jaguar Land Rover, Kia, Stellantis a Volkswagen. Většinovým vlastníkem společnosti Volvo Cars je čínská skupina Geely, která automobilku koupila v roce 2010 od amerického automobilového koncernu Ford Motor.