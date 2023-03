Volkswagen měl loni přes mnoho krizí meziročně větší zisk

Druhá největší automobilka po Toyotě tak oproti předchozímu roku snížila dodávky o sedm procent. Přesto VW zvýšil tržby z 250,2 miliardy na 279,2 miliardy eur. Jedním z důvodů je i to, že si mohl dovolit účtovat v průměru vyšší ceny, napsala agentura DPA.

V aktuálním roce by se podle plánu měl prodej opět zvýšit. Po téměř 8,3 milionu dodaných vozů v roce 2022 by jich podle aktuálního výhledu mělo být kolem 9,5 milionu. Koncern VW také usiluje o zvýšení tržeb o deset až 15 procent.

Firma se rozhodla postavit v americké Jižní Karolíně poblíž města Columbia továrnu na nákladní vozy a SUV chystané značky Scout. Hodlá do ní investovat dvě miliardy dolarů (44 miliard Kč). Investice by mohla potenciálně vytvořit 4000 nebo více stálých pracovních míst a ročně by se v závodě mohlo vyrábět více než 200 000 vozidel Scout, uvedla automobilka.