Vietnamský VinFast chce ještě letos začít dodávat elektromobily do EU

Informovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že VinFast by ve čtvrtém čtvrtletí chtěl do Francie, Německa a Nizozemska dodat zhruba 3000 svých crossoverů VF8. Auta budou pocházet z továrny na severu Vietnamu.

EU nedávno oznámila, že zahájila vyšetřování, zda čínské elektromobily nevyužívají nelegální státní výhody. Pokud by dospěla k závěru, že ano, znamenalo by to zavedení sankčních cel na auta vyrobená v Číně, což by mohlo zlepšit cenovou konkurenceschopnost modelů VinFast.