Vietnamská automobilka VinFast plánuje expanzi na dalších sedm asijských trhů

Vietnamský výrobce elektromobilů VinFast plánuje expanzi na dalších sedm asijských trhů, mimo jiné do Indonésie. Do této největší ekonomiky jihovýchodní Asie chce začít dodávat auta příští rok a do roku 2026 tam plánuje spustit výrobu ve vlastním závodě. Na indonéském trhu hodlá automobilka investovat 1,2 miliardy dolarů (27,4 miliardy Kč), uvádí v hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto.

Článek Na indonéský závod má připadnout 200 milionů dolarů z celkové investice. VinFast očekává, že od roku 2026 bude továrna vyrábět ročně 30 000 až 50 000 aut. Indonéský závod bude třetí továrnou společnosti VinFast vedle jejího hlavního provozu v severovietnamském městě Haiphong a nové továrny v americkém státě Severní Karolína, kde se má začít vyrábět v roce 2025, uvedla agentura Reuters. Indonésie se snaží přilákat světové výrobce elektromobilů. Vyzdvihuje přitom své bohaté zásoby niklu, který je klíčovou součástí baterií pro elektromobily. V současné době však v této zemi, která má 270 milionů obyvatel, tvoří elektromobily méně než jedno procento všech aut. VinFast rovněž uvedl, že plánuje vytvořit zastoupení v Indii, Malajsii, Africe a v Latinské Americe a na Blízkém východě. Chce také rozšířit svou přítomnost v Evropě. Globálně pak firma identifikovala 40 až 50 potenciálních trhů. V těchto lokalitách hodlá zřídit vlastní distributory a případně otevřít autosalony. Ztrátový vietnamský podnik v srpnu vstoupil na burzu v New Yorku. První obchodní den jeho tržní hodnota stoupla na 85 miliard USD (1,9 bilionu Kč). Firma tak překonala americké automobilky Ford a General Motors. VinFast je první vietnamskou automobilovou značkou a je součástí konglomerátu Vingroup. Zakladatelem a největším akcionářem je nejbohatší Vietnamec Pham Nhat Vuong.