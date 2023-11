Vietnamská automobilka VinFast chce mít v USA stovky prodejců do konce příštího roku

Automobilka VinFast dodala první vozy na americký trh teprve letos, do konce příštího roku by však v zámoří chtěla mít až stovky prodejců, kteří by podle očekávání měli zvýšit prodeje čistě elektrických automobilů.

Foto: VinFast Elektrické SUV VinFast 9