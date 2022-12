Vancouverský autosalon zrušen počtvrté za sebou, tentokrát za to nemůže covid

Rušení masových akcí včetně autosalonů jsme za poslední téměř tři roky byli svědky zcela běžně, a to z jediného důvodu - pandemie covidu. Platí to i pro vancouverský autosalon, který v letech 2020, 2021 a 2022 neumožnila uspořádat právě pandemie. Jeho organizátoři však zrušení oznámili i počtvrté - na rok 2023.

„Několik posledních měsíců jsme spolupracovali s výrobci aut a dalšími partnery v předpokladu, že v březnu oslavíme sté konání tradičního autosalonu. Bohužel, globální problémy v dodavatelských řetězcích znamenají, že řada výrobců není v pozici, ve které by se mohli účastnit severoamerických autosalonů včetně Vancouveru,“ cituje web Blaira Qualeyho, prezidenta Asociace prodejců nových aut Britské Kolumbie.

Zdali automobilky nemají dost aut, nebo dost peněz, není přesně řečeno, ale vypadá to spíš na to druhé a na to, že v tom důsledku vancouverskou show upozadily. Autosalony v Montrealu v lednu a v Torontu v únoru příštího roku se konat mají.