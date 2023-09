V Detroitu začal mezinárodní autosalon, zastiňuje ho hrozba stávky

Platnost nynější čtyřleté dohody vyprší již ve čtvrtek. Stávka by podle listu The Wall Street Journal mohla nejméně v jedné z trojice automobilek začít již v pátek.

Již před pandemií se přitom začala projevovat tendence automobilek omezovat účast na podobných výstavách. Firmy se čím dál častěji prezentují prostřednictvím vlastních akcí a sociálních médií, píše The Wall Street Journal.

V Detroitu by se letos podle listu mělo objevit pouze 15 automobilových značek, a to převážně od firem General Motors, Ford Motor a Stellantis. To představuje méně než polovinu ve srovnání se situací před deseti lety.