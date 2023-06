Tvrdohlavý Henry Ford udělal z automobilu nezbytnost. Továrnu založil před 120 lety

Pověstnou díru do světa udělala značka Ford pět let po představení Modelu A, v září 1908. Tehdy vyjel do světa Ford Model T, automobil, který vydržel ve výrobě dlouhých 20 let a postavil Ameriku na kola. „Téčka“ se vyrobilo neuvěřitelných 15 milionů a dodnes patří do první pětky nejprodávanějších osobních aut všech dob.