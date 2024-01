Turecká policie má služební bentley i ferrari. Zabavila je pašerákovi drog

Nejen dubajská a česká policie má ve svých řadách vůz značky Ferrari. Sbor v Turecku před několika dny oznámil přídavek třiadvaceti luxusních aut do své flotily. Není to však výsměch daňovým poplatníkům, nebo alespoň ne na první pohled.

Vozidla totiž byla zabavena v razii proti organizovanému zločinu a soud rozhodl o jejich propadnutí státu, resp. přidělení do policejní flotily. Na síti X to uvedl Ali Yerlikaya, turecký ministr vnitra, k videu vozů opatřených majáky a policejními barvami. Zda budou i peníze na údržbu tolika drahých aut zabavovány zločincům, nebo zda to už půjde z kapes občanů, zprávy neuvádějí.