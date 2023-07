Tesla plánuje zdvojnásobit produkční kapacitu své továrny u Berlína

Americký výrobce elektrovozů Tesla plánuje zdvojnásobit produkční kapacitu svého montážního závodu u Berlína na jeden milion elektromobilů ročně. Tím by se podnik stal největší továrnou na výrobu automobilů v Evropě. Píše o tom na svém webu s odkazem na tisíce stran zveřejněných ve středu americký deník The New York Times (NYT).

Foto: Tesla Otevření gigafactory Tesly v Německu 22. března 2022

Článek Tesla podle NYT od zahájení výroby v Grünheide před 16 měsíci narušila německé automobilové prostředí. V první polovině letošního roku poprvé předstihla německý koncern Volkswagen v prodeji elektromobilů. Pokud rozšíření získá souhlas místních úředníků, překoná výroba závodu produkci historické továrny Volkswagenu ve Wolfsburgu. Ta byla postavena ve třicátých letech minulého století, je schopná vyprodukovat 815 000 vozů ročně a zůstala největší v Evropě. Volkswagen a další německé automobilky, včetně BMW a Mercedes-Benz, se už několik let snaží vyrábět elektromobily, které by mohly cenou a popularitou Tesle konkurovat. Podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) se v červnu na celém kontinentu zvýšil počet nově registrovaných elektromobilů meziročně o více než 66 procent, a poprvé tak překonal počet dieselových vozů. Od března 2022 vyrábí německý závod společnosti Tesla přibližně 5000 sportovně-užitkových vozů Model Y týdně, což je zhruba polovina jeho současné kapacity, která se stále zvyšuje. Společnost uvedla, že by ráda navýšila kapacitu pro výrobu dalších modelů v tomto závodě, ale neupřesnila kterých. Chce také zdvojnásobit výrobu bateriových článků, a to až na kapacitu 100 gigawatthodin ročně, vyplývá z dokumentů o rozšíření. Počet zaměstnanců by se zvýšil z nynějších 10 000 na 22 500, sdělila společnost obyvatelům na zvláštní úterní akci poblíž závodu. Na firemních internetových stránkách jsou inzerovány desítky pracovních míst, většina z nich ve výrobě, což naznačuje, že podnik má stále volná místa ve stávajícím závodě. Regionální šéf odborového svazu IG Metall, který v celé zemi sdružuje 2,3 milionu zaměstnanců, uvítal oznámení o vytvoření dalších pracovních míst v hospodářsky slabém regionu. Vyzval však ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. Místní obyvatelé a organizace mají měsíc na to, aby plány prozkoumali a předložili úřadům případné připomínky. Veřejné slyšení se má konat v říjnu. Tesla se od prvního návrhu na výstavbu závodu v roce 2019 setkává s odporem obyvatel v oblasti. Ti se obávají, že stávající továrna bude odčerpávat podzemní vody. Plány na rozšíření zahrnují výstavbu zařízení na úpravu vody, které by továrně umožnilo vodu recyklovat namísto rozšiřování zdrojů.