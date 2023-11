Technologický gigant Xiaomi ukázal svůj první elektromobil

Oficiální premiéra vozu sice ještě neproběhla, vůz už ale prošel homologací u čínského úřadu MIIT (Ministry of Industry and Information Technology), který část informací pravidelně zveřejňuje.

Vůz by měl mít celkovou délku 4997 mm, šířku 1963 mm a výšku 1455 mm, přičemž rozvor by měl mít hodnotu 3000 mm. Podběhy by měla vyplňovat kola o průměru 19 nebo 20 palců, obouvající pneumatiky s rozměrem 245/45 R19 nebo 245/40 R20.

K dispozici by měly být tři verze – SU7, SU7 Pro a SU7 Max, což lehce připomíná značení telefonů. Některé výbavy by přitom měly nabídnout i aktivní spoiler umístěný pod zadním sklem.

Základní model by měl být vybaven pouze jedním elektromotorem, který by na zadní kola posílal 220 kW (299 koní). Dostupná však bude i verze s pohonem všech kol, osazená elektromotory o výkonu 220 kW a 275 kW, nabízející kombinovaný výkon 495 kW (673 koní).

Verze s jedním elektromotorem by měla vážit kolem 1980 kg a její nejvyšší rychlost by se měla pohybovat kolem 210 km/h. Výkonnější model by měl vážit už kolem 2205 kilogramů, přičemž maximální rychlost by měla dosahovat až 265 km/h. Baterie by měly dodat společnosti BYD a CATL, parametry dojezdu ale zatím neznáme.