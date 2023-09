Tatra vyvíjí náklaďák na dálkové ovládání

Podle mluvčího automobilky Andreje Čírtka je projekt vozidla s automatizovaným řízením rozdělen do tří fází. V současné době probíhá jeho první fáze, která představuje validaci systémů. Cílem je připravit nákladní vůz s automatizovaným řízením třetí úrovně, který bude schopen autonomní jízdy.

„V současnosti zkoušený prototyp s dálkovým ovládáním je předobrazem vozidel, která mohou najít uplatnění u záchranářských jednotek i v průmyslu,“ poukázal Čírtek s tím, že první fáze zahrnuje integraci senzoriky do vozidla a zprovoznění asistenta odbočení a asistenta pasivní změny pruhu.

„Ve druhé fázi bude vozidlo opatřeno lidarem pro informativní detekci překážek, ve třetí fázi už bude senzorika pomocí softwarového a hardwarového rozhraní vozidlo sama směrově řídit, ovládat rychlost jízdy, chod motoru, převodovku i brzdový systém,“ popsal Čírtek a dodal, že to umožní zprovoznit i další pokročilé asistenční systémy jako adaptivní tempomat, asistenty nouzového brzdění nebo změny pruhů.

„Snažíme se vyvinout vůz připravený i do nejtěžších provozních podmínek, kde se tatry běžně pohybují, musí mít tedy například senzory s vyšší odolností nebo disponovat systémem kybernetické bezpečnosti,“ poukázal Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje v automobilce.

Podle něj například záchranáři a hasiči stále ve větší míře poptávají vozidla s automatizovaným řízením či dálkovým ovládáním, která mohou být bez osádky vysílána do nebezpečných zón.

„Taková Tatra, jenž může být opatřena i pancéřovanou kabinou chránící systém automatizovaného řízení, by mohla doprovázet i bezpilotní létající prostředek, který by napomáhal orientaci v nebezpečných a rizikových oblastech. A uplatnění by mohla najít také v uzavřených průmyslových a těžebních areálech,“ vysvětlil Smolka.