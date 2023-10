Suzuki představilo koncept nového swiftu, vypadá jako hotové auto

Malý vůz této japonské značky, který dnes nese jméno Swift, je v současné generaci na světě už od roku 2016, a tak se chystá jeho generační obměna. Ta by se měla uskutečnit v příštím roce. Vůz při ní zůstane zhruba stejně velký a také design je evoluční zvenčí i uvnitř.

Výrazná jsou nová světla na obou koncích auta a také fakt, že střecha - nezvolí-li zákazník černou - bude díky začerněným sloupkům vytvářet plovoucí dojem. Novinkou jsou také jasně viditelné kliky zadních dveří, které jsou u dosavadního modelu skryté do C-sloupků. Největšími změnami podle dostupných informací prošla aerodynamika, a to ve smyslu co největšího snížení odporu vzduchu.