Servisy jsou připravené, překážkou je infrastruktura, říká Škoda o elektromobilitě

Kromě nabíjecí infrastruktury, která je pro rozvoj elektromobility samozřejmě klíčová, je tu další překážka – připravenost servisní sítě dané automobilky na to, aby ti její zákazníci, kteří si koupí elektromobil, nemuseli jezdit do servisu přes půl republiky. Jak ovšem naznačilo už předvedení výměny modulu v baterii vozů na platformě MEB koncernu Volkswagen, tato překážka je dnes spíš už jen teoretická.

Značky koncernu Volkswagen, kam patří i mladoboleslavská Škodovka, jsou na opravy a údržbu elektromobilů docela dobře připraveny. A právě Škoda přiblížila, co to všechno obnáší.

V případě nutnosti výměny modulu však majitel enyaqu nemusí jezdit daleko do specializovaného servisu. Baterii umí z auta vymontovat každý servis právě díky přítomnosti vysokonapěťového technika. Následně ji odešlou do toho expertního, kde ji smí rozebrat a opravit. Nebo ji může celou vyměnit, stejně jako elektromotor.

Hlavní výhody takového řešení jsou dvě. Jednak není třeba stavět nové elektrické vedení, které by třeba třísetkilowattovou nabíječku zvládlo, a jednak její provozovatel nemusí platit za tzv. rezervovaný příkon. Standardně by musel pořád platit za dostatek elektřiny pro nabíjení výkonem 300 kW, třebaže by většinu dne byl stojan neobsazený, protože z rozvodné sítě taková nabíječka konstantně „tahá“ jen malý příkon k nabití onoho úložiště. To znamená i rychlejší návratnost investice.