Ruští mechanici udělali ze staré lady offroad. Podvozek zvedli o 30 cm

Co dělat, když potřebujete offroad s co největší světlou výškou, ale jediné, co máte k dispozici, je starý sedan značky VAZ? Podle ruských youtuberů z kanálu Garage 54 se takový stroj pomocí železných ingotů dá pořádně přizvednout.

Nikoliv však mezi odpružením a karoserií, jak ukazují první minuty videa, které se věnují přední nápravě. Ingot zde našel místo až mezi nábojem a kolem s brzdovým kotoučem. Jenže jak si poradit se zadní, hnací nápravou, aby se vůz mohl hýbat? Na to bylo potřeba stvořit portálové nápravy. K přenosu síly o třicet čísel níž posloužily řetězy; původní náprava s diferenciálem zůstala na svém místě. Řetězové převody dokonce zůstaly odkryté, aby bylo vidět, jak pracují - a kdyby se s nimi něco pokazilo. Naopak důležitější bezpečnostní prvek, brzdy, tu vůbec není - stroj bude brzdit jen předními koly. Fungovalo to? Při pomalé jízdě nebyl žádný problém, pomineme-li skutečně kuriózní vzhled. Rozblácenou cestu vůz zvládl dokonce lépe než v sériové podobě - jednak díky odhadem bezmála půlmetrové světlé výšce a jednak díky zavařenému diferenciálu. Vůz dokonce přejel tři pneumatiky postavené na sobě, křeslo ale už bylo příliš vysoké. Důležité je, že vůz zkoušky přežil a nic se nerozsypalo.