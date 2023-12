Lada Niva se vrací do 21. století, opět bude mít ABS

Automobilka AvtoVAZ kvůli sankcím uvaleným na Rusko kvůli jeho vpádu na Ukrajinu musela osekat svá auta o některou výbavu. V případě legendární Lady Niva to bylo mimo jiné ABS. A právě protiblokovací systém brzd se nyní vrací do nabídky.

Není sám. Pro modelový rok 2024 dostává niva také nový emisní systém, který bude plnit normu Euro 5. Ta byla v Evropské unii platná pro nová auta v letech 2009-2014. Přesto to je pro nivu zlepšení - současný model plní normu Euro 2 z 90. let 20. století.

Lada Niva Travel - byť to zní jako výbava, je to zcela jiný model s pětidveřovou karoserií - dostává do výbavy tempomat, palubní počítač, podsvícený přístrojový štít či dvoubarevná litá kola.