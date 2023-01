Řidič spal za volantem jedoucí tesly, policie ho budila 15 minut

Zdřímnutí po obědě není nic divného, dělá to řada lidí, má-li čas. Zkoušet to za volantem jedoucího auta ale vážně není dobrý nápad. Nejmenovaný 45letý řidič v Německu tak však byl přistižen, a to na dálnici A70 mezi Bambergem a Bayreuthem po poledni 29. prosince.