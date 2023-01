Prodej elektromobilů a plug-in hybridů loni výrazně rostl, letos zpomalí

Celosvětový prodej elektromobilů a plug-in hybridů se v loňském roce zvýšil téměř o 60 % na 10,3 milionu vozů. Vyplývá to z údajů společnosti BloombergNEF (New Energy Finance).

Největším trhem s elektromobily na světě v letošním roce zůstane s velkým náskokem Čína, a to navzdory omezování státních subvencí. BloombergNEF předpokládá, že prodej elektromobilů v Číně se letos zvýší na osm milionů z loňských šesti milionů vozů. Čína by se tak na globálním prodeji elektromobilů měla nadále podílet více než polovinou.

V Evropě letos BloombergNEF počítá s nárůstem prodeje elektromobilů na 3,1 milionu z loňských 2,6 milionu vozů. V Severní Americe by se měl prodej zvýšit na 1,8 milionu z loňských 1,2 milionu vozů.

Společnost rovněž uvedla, že počet elektromobilů na silnicích po celém světě se nyní pohybuje kolem 27 milionů a do konce letošního roku podle odhadu překročí 40 milionů. Elektromobily by se tak na celosvětovém vozovém parku měly podílet zhruba třemi procenty. Na konci roku 2020 to bylo necelé jedno procento.