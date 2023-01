Proč McLaren nespěchá do elektromobility? Pravidla nejsou jednoznačná

Řada výrobců špičkových supersportů otevřeně přijímá elektromobilitu a auta „na baterky“ chystá či, jako v případě Porsche, už představila. Britský McLaren se ale do elektromobility zatím nežene, třebaže pár hybridů už ve své historii má.

Co za tím stojí, prozradil šéf produktové strategie Jamie Corstorphine magazínu CarBuzz. „Posunujeme se k elektrifikaci naší nabídky a můžu říct, že všechny nové modely budou do budoucna elektrifikované,“ řekl. To však nemusí nutně znamenat, že budou mít jen bateriové ústrojí.

„Regulace nejsou jednoznačné, a to vůbec. Oblast, se kterou pracujeme, má pravidla na úrovni kontinentu, tedy Evropy, pak na federální úrovni, na úrovni státu i měst,“ pokračoval Corstorphine. „Evropská komise dala jasná vodítka, co chce, ale zatím to není zákonem,“ dodal.

Cílem jsou nulové emise z výfuku, ovšem cesta, jak jich dosáhnout, není podle manažera jednoznačná. Naráží tak na možnost používání spalovacích motorů i po roce 2035, budou-li spalovat syntetická paliva.

„Ve Velké Británii vláda řekla, že jakékoliv auto prodané po roce 2030 bude muset být hybridní, potom cokoliv po roce 2035 bude muset být elektrické. Předepisuje technologii,“ řekl dále Corstorphine. Vláda ovšem podle něj „neřekla například, co znamená hybridní vozidlo; pak tam je spousta kritérií jako objem výroby“.

Všechny tyto otázky jsou na stole ještě předtím, než člověk začne uvažovat o dalších světadílech, jako je například Severní Amerika. Pro automobilku jako McLaren může být špatný krok smrtelným – pokud by vynaložila obrovskou sumu peněz za vývoj, který by se ukázal být slepou uličkou, mohlo by ji to položit.

„Líbí se nám řidičské zážitky, které hybridizace nabízí, ale zákonné rámce budou velmi rozdílné v každé zemi a vidíme příležitosti pro spalovací motory tam, kde si je zákazníci chtějí užívat a kde je smíme prodávat,“ uzavřel Corstorphine.