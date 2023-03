Příští Mercedes CLA má konkurovat Tesle Model 3

Podle Britů bude příští CLA jedním ze čtyř modelů kategorie „Entry Luxury“. Ta je zase součástí plánu přestavby portfolia malých aut stuttgartské automobilky ve strategii nazvané „Elektřina na prvním místě“ ("Electric First"). Také si má ponechat své označení pro verze se spalovacím motorem i bez něj, nemá dostat písmena EQ, podle nichž jsou dnes elektromobily Mercedesu-Benz poznat.

Základem obou variant CLA - respektive všech čtyř, počítáme-li i kombík - má být nová platforma MMA (Mercedes Modular Architecture). „Je především pro elektromobily. Ale to neznamená, že je pouze pro elektromobily,“ komentoval ji Ola Källenius, hlava automobilky.

Oproti současnému CLA má to nové mít delší rozvor náprav, což znamená více prostoru i snazší nastupování na přední i zadní místa. Hotový vůz má dostat ostře řezaná přední světla, spojená svítícím pruhem, a níže uloženou mřížku s logem. Svítící linka napříč celou šířkou auta se má objevit i na zádi.

Podstatnější pro život s novým vozem nicméně má být 800V architektura elektrického pohonného ústrojí, která má umožnit nabíjecí výkony až 350 kW. To by mělo znamenat dobíjení z 10 na 80 % spolehlivě do půl hodiny, třebaže kapacita baterie je zatím otázkou.