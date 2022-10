Příští Citroën C3 se nechá inspirovat modely Ami a Oli

Dnes je to městský minivůz s nádechem vzhledu crossoverů, příště může být hravější - alespoň po designové stránce. Řeč je o Citroënu C3, který má podle britského webu Autocar dostat v příští generaci prvky modelu Ami a konceptu Oli.

Model bude podle člena vedení automobilky Laurenta Barriy, na kterého se web odkazuje, elektrický a soustředí se na přístupnost elektrické mobility. Ve spojení se zprávou, že se nechá inspirovat oli, by to mohlo znamenat zásadní zjednodušení výroby - ale i výsledného nabízeného produktu - ve jménu co nejnižší ceny.

Foto: Citroën Citroën Ami

Citroëny Ami a Oli mají totiž společné to, že nenabízí všechno v jednom balení. První je dokonce homologován jako čtyřkolka, jede jen 45 km/h, má mrňavou baterii a nízký výkon, ale do města to může leckomu stačit.

Ten druhý je zase zjednodušený až na kost. Např. má kolmé čelní sklo, protože tak je třeba nejméně materiálu, okna dveří se nedají stahovat, místo infotainmentu funguje váš telefon a místo audiosystému jsou tu dva odnímatelné bluetooth reproduktory. Je to jen koncept, ale podle šéfdesignéra Citroënu Pierra Leclercqa žádný nápad použitý na oli není předem zavržen co do produkčních vozidel.

Foto: Citroën Citroën Oli

Nová C3 ale má být plnohodnotným autem, takže bude potřebovat např. normálně otvírací okna aspoň na předních dveřích. Podle Autocaru je pravděpodobné, že využije stávající platformu eCMP, na níž jezdí Opel Corsa-e či Peugeot e-208. To by znamenalo baterii o kapacitě okolo 50 kWh a elektromotor pohánějící přední kola.

Důležité také bude rychlonabíjení, alespoň podle šéfa Citroënu Vincenta Cobéeho. Ve srovnání s větší baterií totiž podle něj technika pro rychlonabíjení neváží skoro nic. Z toho vyplývá, že pro zlepšení použitelnosti elektromobilu je lepší mu dát menší baterii a schopnost rychlejšího nabíjení než naopak.