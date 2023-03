Příští Audi A4 má změnit označení, zůstanou mu spalovací motory

Jak bude vypadat sportovní S5, zda opět dostane šestiválec a zda to opět bude vznětový motor, či se tu Audi vrátí k benzínu, zatím není známo. Stejně tak zatím můžeme jen spekulovat o tom, co bude pohánět vrcholovou verzi RS4.

Je také možné, že Audi přijde s plně elektrickou verzí. Britové spekulují, že pokud by to byl kombík, dal by ingolstadtské značce náskok před konkurencí. Ta se aktuálně zaměřuje na sedany, jak vidno např. z BMW i4 nebo Tesly Model 3. Elektrická verze by však nestála na platformě MLB, která zástavbu plně elektrického ústrojí nepodporuje.