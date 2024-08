Potvrzeno. Automobilky Nissan, Honda a Mitsubishi vytvářejí alianci

Nedávné spekulace o vytváření nové aliance, jejíž součástí budou automobilky Nissan, Honda a Mitsubishi, se ukázaly být pravdivými. Společnost Mitsubishi Motors totiž v tiskové zprávě oznámila podpis memoranda o porozumění, které by mělo vést ke strategickému partnerství mezi tradičními japonskými automobilkami.

Automobilka Mitsubishi se tak přidává k alianci společností Honda Motor a Nissan Motor, která byla oznámena již v březnu tohoto roku. Společným cílem, o kterém se nyní povedou ještě jednání, by měly být práce na elektrifikaci a vývoji chytřejšího softwaru pro nové automobily.

Původní aliance by dokonce měla vést ke sdílení některých modelů, kterými budou moci obě značky doplňovat své portfolio. A to v oblastech spalovacích i elektrických vozů. Společnost Mitsubishi zatím podepsala pouze memorandum o porozumění, je tedy otázkou, zda se také časem zapojí do této spolupráce. Nissan ovšem v Mitsubishi vlastní 34% podíl.