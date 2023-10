Policie převzala kodiaqy a ukázala zadržení prchajícího

„Musím vybrat správný okamžik, správné místo, obhlédnout, kam pachatele pošlu. Ideální je to před zatáčkou nebo kruhovým objezdem, kde i on musí zpomalit. Ale někdy se provede manévr i ve větší rychlosti, je to zásah proti bezohlednému řidiči, který může někoho ohrozit, takže ho musíme zastavit dřív, než by ublížil někomu dalšímu,“ doplnil policista Jeřábek z pohotovostní jednotky v Praze.