Pohrobek Saabu získal investora, NEVS Emily GT má zamířit do výroby

Společnost NEVS, která vznikla před lety z popela švédské automobilky Saab, zjara letošního roku vstoupila do „hibernace“, při níž propustila velkou většinu svých zaměstnanců. Cílem bylo odvrátit bankrot.

O něco později však automobilka odhalila elektrický sportovní sedan s názvem Emily GT, který byl ve stádiu prototypu. Neměla peníze na jeho dokončení, a tak to vypadalo, že pár fotek bude to jediné, co svět uvidí.