Duch Saabu stále žije. Firma NEVS představila sportovní sedan Emily GT

„Možnosti pro vektorování točivého momentu jsou fantastické. Všechen točivý moment se dá ovládat. Je to, jako kdybyste pro slalom přestoupili z rovných lyží na carvingové,“ cituje britský web Autocar , který zprávu přináší, šéfa vývoje a někdejšího inženýra Saabu Petera Dahla.

„Na druhou stranu, neodpružená hmotnost na každém kole je větší. To jsme vyřešili dobrým šasi se vzduchovým odpružením a aktivními tlumiči,“ dodává Dahl.

K mání měly být i menší baterie o kapacitách 140 a 105 kWh a produkční vůz měl také nabídnout bezdrátové nabíjení trakční baterie výkonem až 11 kW. A existovaly plány i na ostřejší verzi, která by nabídla 662 koní výkonu a ohromujících 2200 N.m točivého momentu.

Projekt Emily ale není zcela mrtvý, alespoň podle slov šéfky NEVS Niny Selanderové. Firma nyní hledá, komu by celý projekt prodala. Ten je navíc podle Dahla zhruba rok a půl - a spoustu peněz - od možného startu sériové výroby. „Všechno je připraveno, abychom to posunuli do sériové výroby. Prototypy jsou kompletně pojízdné, chybí jen airbagy a systém samočinného nouzového brzdění,“ říká Dahl.