Plug-in hybridní nástupce Lamborghini Huracán dorazí v příštím roce

Hybridní pohon s možností dobíjení ze sítě se chystá i pro třetí model v nabídce, SUV Urus. Lamborghini tak splní cíl avizovaný v loňském roce, kdy automobilka oznámila, že všechny tři modely v její nabídce čeká elektrifikace, a to do roku 2024. Čistě bateriový elektromobil bez spalovacího motoru dorazí do roku 2030 jako čtvrtý model ve stálé nabídce.