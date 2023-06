Opel dál počítá s malou corsou. Stane se nejspíš elektromobilem

Zatímco Ford Fiesta vyklízí pole malých hatchbacků, značky Opel a Vauxhall nic takového neplánují a model Corsa plánují nabízet i do budoucna. Britskému magazínu Autocar to sdělil šéfdesignér Mark Adams.

Neznamená to však, že by všechna tahle auta byla stejná - platforma umožňuje různým automobilkám postavit auto do značné míry podle svých představ. To podle Adamse znamená, že i když jsou auta v některých oblastech stejná, jsou to místa, kde to je zákazníkům jedno. A v oblastech, na které zákazníci dají, jsou vozy rozdílné.